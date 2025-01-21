Мужчина продает нижнее белье турецкого актера Керема Бюрсина за 1 млн рублей

Мужчина продает нижнее белье турецкого актера Керема Бюрсина за 1 миллион рублей. Он опубликовал предложение на популярном российский интернет-сервисе для размещения объявлений о товарах и рассказал, как у него оказались трусы звезды сериала «Постучись в мою дверь».

Необычное предложение появилось на сайте от мужчины, который назвался Вадимом. Он заявил, что у него есть нижнее белье, которое принадлежало актеру Керему Бюрсину. По его словам, трусы он забрал из личного гардероба знаменитости, когда тот участвовал в съемках. Мужчина взял предмет белья и в вакуумном пакете привез в Россию.

За белье синего цвета он просит один миллион рублей.

«Единственный экземпляр, эксклюзив. Трусы придают 100% уверенности при знакомстве с «Наташей», – указано в описании.

Напомним, что Керем завоевал сердца поклонниц со всего мира после выхода сериала «Постучись в мою дверь». Он исполнил роль Серкана Болата - талантливого архитектора, крупного бизнесмена и стильного мужчины.

Ранее мы писали о том, что актер Керем Бюрсин подтвердил роман с наследницей влиятельной семьи в Турции. Ее дедушка Сакып Сабанджи обладает связями в стране. Известно, что Тапан пробует свои силы в модельной индустрии.