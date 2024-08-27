Собчак пришлось заплатить Николаеву штраф в 300 тысяч после исполнения песни «Выпьем за любовь» в интервью

Журналистка Ксения Собчак заплатила композитору Игорю Николаеву штраф в 300 тыс. рублей. Это произошло после того, как в интервью вместе с блогером Кариной Мурашкиной они исполнили песню «Выпьем за любовь».

О «наказании» после этого она сообщила в шоу «50 вопросов».

По словам Мурашкиной, заплатив 300 тысяч, Собчак избежала удаления контента.

«Ксюша заплатила им 300 к. Они вернули ей интервью», - сообщила Мурашкина.

Ведущий счел, что это мало для Игоря Николаева.

«Там по копеечке, там по копеечке», - добавила Карина.

Ей, по сравнению с Собчак, повезло меньше.

«Игорь Юрьевич, я поняла, что виновата. Я не имела права снимать видео под вашу песню. Но я это делала, потому что люблю песню… Прошу выйти со мной на связь, обсудить все и вернуть YouTube-канал… Давайте помиримся… Простите меня еще раз», - обратилась к композитору Мурашкина.

Ранее Николаев сообщил, что начал борьбу с лишним весом и находится в процессе похудения.