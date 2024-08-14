Собчак показала фото в платье, ради которого регулярно тренировалась в спортзале

По словам звезды, она много часов тренировала в зале, прежде чем решилась надеть это платье.

«Самое любимое платье лета требовало многих часов в спортзале, но в итоге оно того стоило», — поделилась журналистка.

Собчак признавалась, что многие обвиняют ее в употреблении «Оземпика», который обрел популярность как средство для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2 типа. Блогер заверила, она бы ни при каких обстоятельствах не стала так рисковать своим здоровьем.

Напомним, в 2013 году Ксения Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. В 2016-м у супругов родился сын Платон. В марте 2019-го звездная пара рассталась, а 13 сентября того же года журналистка официально узаконила свои отношения с режиссером Константином Богомоловым.

Ранее стало известно, что на ресторан Ксении Собчак подали в суд.