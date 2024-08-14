НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 14 августа 2024, 14:22
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Собчак показала фото в платье, ради которого регулярно тренировалась в спортзале

Журналистка Собчак выложила фото в платье, ради которого часто тренировалась.
Собчак показала фото в платье, ради которого регулярно тренировалась в спортзале

© Starface.ru

Российская журналистка и блогер Ксения Собчак выложила фото в откровенном платье с разрезом до бедра. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Собчак показала фото в платье, ради которого регулярно тренировалась в спортзале

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По словам звезды, она много часов тренировала в зале, прежде чем решилась надеть это платье.

«Самое любимое платье лета требовало многих часов в спортзале, но в итоге оно того стоило», — поделилась журналистка.

Собчак признавалась, что многие обвиняют ее в употреблении «Оземпика», который обрел популярность как средство для похудения среди мировых звезд, однако предназначен для лечения сахарного диабета 2 типа. Блогер заверила, она бы ни при каких обстоятельствах не стала так рисковать своим здоровьем.

Напомним, в 2013 году Ксения Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана. В 2016-м у супругов родился сын Платон. В марте 2019-го звездная пара рассталась, а 13 сентября того же года журналистка официально узаконила свои отношения с режиссером Константином Богомоловым.

Ранее стало известно, что на ресторан Ксении Собчак подали в суд.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Ксения Собчак
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