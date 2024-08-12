На ресторан Ксении Собчак подали в суд

На ресторан журналистки и ведущей Ксении Собчак подали в суд. Истцом выступила предприниматель – она потребовала взыскать с ответчика 5 млн рублей.

Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, речь идет о заведении «Манила». Истица решила, что ресторан нарушил исключительные права на товарный знак.

Иск будет рассматриваться в Арбитражном суде. Предварительное заседание назначено на 18 октября.

Ранее сообщалось, что журналистка обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить Собчак. Ее обращение связано с делом о вымогательстве 11 млн рублей, по итогам которого три человека получили тюремные сроки. Собчак потребовали проверить по двум статьям.