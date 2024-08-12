Опубликовано 12 августа 2024, 16:21
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На ресторан Ксении Собчак подали в суд
«Звездач»: предприниматель подала в суд на ресторан Ксении Собчак, требуя 5 млн.
© Starface.ru
На ресторан журналистки и ведущей Ксении Собчак подали в суд. Истцом выступила предприниматель – она потребовала взыскать с ответчика 5 млн рублей.
Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».
По информации источника, речь идет о заведении «Манила». Истица решила, что ресторан нарушил исключительные права на товарный знак.
Иск будет рассматриваться в Арбитражном суде. Предварительное заседание назначено на 18 октября.
Ранее сообщалось, что журналистка обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить Собчак. Ее обращение связано с делом о вымогательстве 11 млн рублей, по итогам которого три человека получили тюремные сроки. Собчак потребовали проверить по двум статьям.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал «Звездач»
Автор:Лилия Караева