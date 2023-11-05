«Домашний кусачий Скорпион»: Константин Богомолов трогательно поздравил Ксению Собчак
Константин Богомолов трогательно поздравил Ксению Собчак с днем рождения.
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Константин Богомолов трогательно поздравил Ксению Собчак с днем рождения, об этом сообщает StarHit.
5 ноября Ксении Собчак исполняется 42. Вот уже четыре года телеведущая счастлива в браке с режиссером Константином Богомоловым. В день рождения жены он разместил в соцсетях пост с поздравлениями журналистки.
«Сегодня у моего домашнего Скорпиона — самого кусачего и самого ранимого, самого воинственного и самого беззащитного из скорпионов — День Рождения. Ты встречаешь его дома, счастливая, прекрасная и бесконечно любимая. И пусть так будет всегда», — подписал кадры с позирующей Собчак он.
Ксения отреагировала на поздравления мужа и написала под постом сообщение: «Дома и с тобой — это и есть счастье».
За сутки до дня рождения Собчак выложила в соцсетях фотографию из бутика с драгоценностями.
«Ни на что не намекаю мужу перед др, иначе получится как в анекдоте: "она подкладывала ему ювелирные журналы по всему дому и поэтому он купил ей журнальный столик"», — подписала снимки она.
Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак и Ксения Бородина назвали лица друг друга масками на Хэллоуин.