Собчак оценила появление Памелы Андерсон в шляпе с бабочками фразой «ей плевать»

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала появление актрисы Памелы Андерсон в высокой шляпе с бабочками и убранными внизу «крабом» волосами. Ведущая считает, что знаменитости «плевать».

Соответствующий пост появился в Telegram-канале СОБЧАК.

Актриса и фотомодель на публикуемых снимках была в длинном платье молочного цвета и таких же туфлях. Черные колготки сильно выделялись в образе звезды. Из аксессуаров Андерсон предпочла высокую шляпу с бабочками. На фото с трудом можно узнать звезду.

Собчак прокомментировала появление актрисы в таком виде: «Мне определено нравится новая эра Памелы Андерсон (если не узнали). Как же ей плевать.

Интернет-пользователи писали под постом: «Похожа на городскую сумасшедшую», «На юродивую похожа». Большинство комментариев сводилось к тому, что актриса «просто наслаждается жизнью». «Памела топ», «Памела всегда была впереди», «Было бы плевать, надела бы платок, а не шляпу, привлекающую на себя внимание», - отмечали в Сети.

Ранее Памелу Андерсон сравнили с актрисой Людмилой Гурченко из-за ретро-образа.