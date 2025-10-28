Собчак оценила появление Памелы Андерсон в шляпе с бабочками фразой «ей плевать»
© Дмитрий Коробейников/East News
Журналистка Ксения Собчак прокомментировала появление актрисы Памелы Андерсон в высокой шляпе с бабочками и убранными внизу «крабом» волосами. Ведущая считает, что знаменитости «плевать».
Соответствующий пост появился в Telegram-канале СОБЧАК.
Актриса и фотомодель на публикуемых снимках была в длинном платье молочного цвета и таких же туфлях. Черные колготки сильно выделялись в образе звезды. Из аксессуаров Андерсон предпочла высокую шляпу с бабочками. На фото с трудом можно узнать звезду.
Собчак прокомментировала появление актрисы в таком виде: «Мне определено нравится новая эра Памелы Андерсон (если не узнали). Как же ей плевать.
Интернет-пользователи писали под постом: «Похожа на городскую сумасшедшую», «На юродивую похожа». Большинство комментариев сводилось к тому, что актриса «просто наслаждается жизнью». «Памела топ», «Памела всегда была впереди», «Было бы плевать, надела бы платок, а не шляпу, привлекающую на себя внимание», - отмечали в Сети.
