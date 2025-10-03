«Тьфу-деревня!»: в Сети актрису Памелу Андерсон сравнили с Людмилой Гурченко

Пользователи Сети сравнили американскую актрису и экс-топ-модель Памелу Андерсон со звездой советского кинематографа Людмилой Гурченко.

Недавно Андерсон, как и другие знаменитости, посетила Неделю высокой моды в Париже. Многих удивил ретро-образ, в котором звезда появилась во французской столице на показе Mugler.

На секс-символе 90-х было платье с гипертрофированными плечами, а в ушах красовались массивные серьги. На ее лице не было макияжа. После смерти ее визажиста Алексис Фогель от рака груди в 2019-м году, бывшая «спасательница Малибу» полностью отказалась от косметики.

Но особое внимание привлекли волосы Андерсон. Актриса сделала легкую укладку, напоминающую прическу, с которой многие женщины ходили в 70-80-е годы в СССР.

Русскоговорящие подписчики американской знаменитости тут же отметили ее сходство с советской актрисой Людмилой Гурченко. «Людк, а Людк, тьфу-деревня!», «Потрясающий ретро-образ 80-х», — прокомментировали фолловеры Памелы.

Ранее мы писали, что российская певица Анита Цой отправила актрисе Памеле Андерсон ящик соленых огурцов.