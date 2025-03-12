Собчак обратила внимание на жалобу ведущих НТВ по поводу ее видео с логотипом

Журналистка Ксения Собчак обратила внимание на жалующихся ведущих НТВ по поводу ее видео с логотипом «Кровавая барыня». Она предложила им помощь.

«Ведущие НТВ жалуются на то, что вынуждены брать видео с моим логотипом, так как сами найти не могут... Вас научить двигать в сторону блюр?» - обратилась Собчак через свой Telegram-канал.

На публикуемых ею кадрах ведущие программы «Место встречи» отметили, что логотип постоянно «скакал» вокруг лица министра просвещения. Один из ведущих отметил, что «пусть это будет на совести Собчак».

Андрей Норкин интересовался, не могут ли они замазывать чужое лого и давать в эфир. Однако его коллега парировал, что вотермарка «скачет».

«В общем, на федеральном канале незадача во всех отношениях», - написала Собчак.

Ранее журналистка раскритиковала певца SHAMAN за поцелуй с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.