Собчак об идее SHAMAN продавать алкоголь под брендом «Я русский»: «Будет спаивать народ под свои песни»

Журналистка Ксения Собчак не прошла мимо новости о том, что певец SHAMAN зарегистрировал бренд «Я русский», под которым планирует продавать алкоголь. Телеведущая отметила, что не осуждает, но назвала это хайпом.

В своем Telegram-канале Собчак опубликовала пост, в котором немного поглумилась над идеей артиста. Она заявила, что план SHAMAN «избитее всех мемов Святой Руси», так как он собрался поставлять водку с названием его самой популярной песни. По мнению Ксении, с биографией данного певца странно делать такой ход, и это больше похоже на попытку хайпа.

«Друзья… соратники… родные мои… Случилось страшное. Шаман будет спаивать народ под свои песни. Такого русского, значит, видит Ярослав в Год семьи? Разведенного? Торгующего водкой? Где честь? Где совесть? Где национальная гордость?» — высмеяла идею вокалиста Собчак.

К слову, до этого Ксения также осудила SHAMAN за то, что он решил опубликовать к Сети свидетельство о разводе с женой. Она посчитала, что он не должен был так демонстрировать всем документ.

Ранее SHAMAN высказался о сравнении с Надеждой Кадышевой и Надеждой Бабкиной.