Собчак назвала приговор Суханову несправедливым и объяснила отсутствие в суде

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на вынесенный приговор своему коммерческому директору Кириллу Суханову. Она назвала его несправедливым и заявила, что не пришла в суд по его личной просьбе.

В Хамовническом районном суде Москвы состоялось заседание по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Экс-директор холдинга «Осторожно Media» был признан виновным и получил 7,5 лет лишения свободы. Также по 7 лет колонии назначили журналистам Ариану Романовскому и Тамерлану Бигаеву. Ксения Собчак на оглашение приговора не явилась. Однако, как она призналась в личном Telegram-канале, это было просьбой Кирилла. По этой же причине не было и его матери.

Само решение Собчак назвала попыткой отомстить. Она отметила, что соблюла все договоренности, чтобы смягчить наказание, но это не помогло. По словам журналистки, она очень надеялась, что сроки изменят.

«Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет? За что такая несоразмерность? Просто отомстить?» - отреагировала Ксения Собчак.

Ранее Ксения Собчак решила судиться с телеканалом НТВ из-за фильмов про нее.