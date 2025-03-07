Ставит автограф: спрос на деревянные поделки Михаила Ефремова резко вырос после новостей о возможном УДО

Резко вырос спрос на тюремные поделки актера Михаила Ефремова. Этому способствовали сообщения о его возможном условно-досрочном освобождении.

О росте спроса на деревянные поделки сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, Ефремов стал мастером по дереву – делает нарды, иконы, кресты. На продукции ставит автограф. Цена поделок составляет от 5 до 20 тыс. рублей.

Вышедший на свободу солагерник актера рассказал, что производство занимает около двух недель, в нем задействованы несколько осужденных. Ефремов занимается росписью и финальной отделкой, другие – заготовкой материала, обработкой, шлифовкой, покрытием лаком.

Ранее сообщалось, что суд должен рассмотреть УДО актера 24 марта. Гражданская жена погибшего в ДТП с актером водителя заявила, что Ефремову никуда не деться от преступления и неважно, где он будет это переживать – дома или в колонии.