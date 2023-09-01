Роман Костомаров после ампутации нашел новую работу

Фигурист Роман Костомаров станет мотивационным спикером, об этом сообщает kp.ru.

Роман Костомаров уже вернулся на лед — он выступает в паре с супругой Оксаной Домниной в шоу Ильи Авербуха. Правда, фигурист пока стоит на протезах, коньки ему надевать не разрешают. Костомаров многое пережил и для некоторых стал настоящим мотиватором не сдаваться. Именно поэтому олимпийский чемпион решил поделиться своей историей успеха перед зрителями.

Как стало известно журналистам, Костомаров расскажет о борьбе за жизнь на деловом форуме, который состоится в ноябре. Компанию ему составят такие знаменитости, как Ксения Собчак и Ирина Хакамада.

Напомним, фигурист Роман Костомаров попал в больницу 10 января 2023 года. Спортсмен провел там полгода. Сначала у него диагностировали пневмонию, позже у фигуриста развился сепсис и начались проблемы с кровообращением. Врачи приняли решение ампутировать стопы и кисти рук, чтобы спасти жизнь Костомарова.

С мая 2023 года Роман Костомаров проходил реабилитацию, которая помогла ему встать на протезы.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров пришел на школьную линейку в роскошном наряде. Филипп примерил широкие брюки с пиджаком с белыми деталями, белые кроссовки и солнечные очки в тон. Поп-певец проводил сына Мартина в пятый класс.