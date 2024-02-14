«По-прежнему роскошна»: Максим Галкин* поделился новой фотографией Аллы Пугачевой
© Lomohov Anatoly/East News
Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) поделился домашним фото певицы Аллы Пугачевой. На нем Примадонна внимательно изучала содержимое смартфона.
Певица запечатлена на снимке в светлых джинсах и кофте молочного цвета. У Пугачевой сделаны макияж и маникюр, а также укладка из вьющихся волос.
«Звонок другу», - подписал Галкин* снимок.
Поклонники отметили, что артистка «прекрасно выглядит». «Алла по-прежнему роскошна», - пишут пользователи. Кто-то указывал на ее «очень красивый профиль». Не все поверили, что фотография без фильтров: в Сети предположили, что снимок «отфотошопили».
Ранее продюсер Анжела Хачатурян рассказала, что Галкину*, по сообщениям «знатоков», могли платить за 4 эфира на ТВ и репетиции до 25 млн рублей. Она предположила, что столь крупный гонорар связан с «влиянием Пугачевой». Подробнее читайте здесь.
*признан иноагентом на территории РФ