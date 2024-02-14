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Опубликовано 14 февраля 2024, 18:53
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«По-прежнему роскошна»: Максим Галкин* поделился новой фотографией Аллы Пугачевой

Галкин* показал свежую фотографию Пугачевой и подписал ее фразой «звонок другу».
«По-прежнему роскошна»: Максим Галкин* поделился новой фотографией Аллы Пугачевой

© Lomohov Anatoly/East News

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) поделился домашним фото певицы Аллы Пугачевой. На нем Примадонна внимательно изучала содержимое смартфона.

Певица запечатлена на снимке в светлых джинсах и кофте молочного цвета. У Пугачевой сделаны макияж и маникюр, а также укладка из вьющихся волос.

«Звонок другу», - подписал Галкин* снимок.

Поклонники отметили, что артистка «прекрасно выглядит». «Алла по-прежнему роскошна», - пишут пользователи. Кто-то указывал на ее «очень красивый профиль». Не все поверили, что фотография без фильтров: в Сети предположили, что снимок «отфотошопили».

Певица Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее продюсер Анжела Хачатурян рассказала, что Галкину*, по сообщениям «знатоков», могли платить за 4 эфира на ТВ и репетиции до 25 млн рублей. Она предположила, что столь крупный гонорар связан с «влиянием Пугачевой». Подробнее читайте здесь.

*признан иноагентом на территории РФ

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
Теги:
Максим Галкин
Алла Пугачева
фотография