«По-прежнему роскошна»: Максим Галкин* поделился новой фотографией Аллы Пугачевой

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) поделился домашним фото певицы Аллы Пугачевой. На нем Примадонна внимательно изучала содержимое смартфона.

Певица запечатлена на снимке в светлых джинсах и кофте молочного цвета. У Пугачевой сделаны макияж и маникюр, а также укладка из вьющихся волос.

«Звонок другу», - подписал Галкин* снимок.

Поклонники отметили, что артистка «прекрасно выглядит». «Алла по-прежнему роскошна», - пишут пользователи. Кто-то указывал на ее «очень красивый профиль». Не все поверили, что фотография без фильтров: в Сети предположили, что снимок «отфотошопили».