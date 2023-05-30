Собака оказалась не привита: выяснились пугающие детали нападения на дочь Даны Борисовой
Напавшая на дочь Даны Борисовой собака оказалась не привита.
Фото: Kashaev Pavel/East News
Выяснились подробности нападения на дочь ведущей Даны Борисовой. Оказалось, что у покусавшей девочку собаки не было прививки от бешенства.
По словам Борисовой, хозяйка пса сама написала ей и уверяла, что собака не бешеная. Женщина рассказала, что питомец живет с двухгодовалым ребенком. При этом в кафе собака «была агрессивная», утверждает ведущая. Нападение на девочку оказалось уже третьим: предыдущие случаи наблюдали официанты кафе, в котором все произошло.
Борисова заявила, что хорошо осведомлена, как выглядит прививка от бешенства. Своего питомца ведущая прививает ежегодно. Она просила владелицу прислать документы с печатью и датой вакцинации.
«И тут она мне призналась, что собака не привита», - поделилась Борисова с сайтом mk.ru.
Чтобы решить, как вести себя, ведущая посоветуется с юристом. Дочь Борисовой тем временем продолжает прививаться от бешенства. Девочке может понадобиться помощь психологов: знаменитость заявила, что нападение собаки стало серьезным стрессом для ее ребенка.
Ранее Борисова со ссылкой на врачей сообщила, что девочка могла заразиться с вероятностью 92%.