НАШ ШОУБИЗ
17:39, 30 мая 2023
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Собака оказалась не привита: выяснились пугающие детали нападения на дочь Даны Борисовой

Напавшая на дочь Даны Борисовой собака оказалась не привита.

Собака оказалась не привита: выяснились пугающие детали нападения на дочь Даны Борисовой

Фото: Kashaev Pavel/East News

Выяснились подробности нападения на дочь ведущей Даны Борисовой. Оказалось, что у покусавшей девочку собаки не было прививки от бешенства.

По словам Борисовой, хозяйка пса сама написала ей и уверяла, что собака не бешеная. Женщина рассказала, что питомец живет с двухгодовалым ребенком. При этом в кафе собака «была агрессивная», утверждает ведущая. Нападение на девочку оказалось уже третьим: предыдущие случаи наблюдали официанты кафе, в котором все произошло.

Борисова заявила, что хорошо осведомлена, как выглядит прививка от бешенства. Своего питомца ведущая прививает ежегодно. Она просила владелицу прислать документы с печатью и датой вакцинации.

«И тут она мне призналась, что собака не привита», - поделилась Борисова с сайтом mk.ru.

Чтобы решить, как вести себя, ведущая посоветуется с юристом. Дочь Борисовой тем временем продолжает прививаться от бешенства. Девочке может понадобиться помощь психологов: знаменитость заявила, что нападение собаки стало серьезным стрессом для ее ребенка.

Ранее Борисова со ссылкой на врачей сообщила, что девочка могла заразиться с вероятностью 92%.

Источник фото:Kashaev Pavel/East News
Источник:mk.ru
Теги:
Дана Борисова
дочь
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