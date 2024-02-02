«Продолжает обманывать зрителей»: Анастасия Макеева решила подать в суд на театр

Актриса Анастасия Макеева вынуждена подать в суд на театр «ЛДМ. Новая сцена». Знаменитость покинула культурное учреждение полгода назад, но ее изображение продолжают использовать на афишах.

Подробности приводит Газета.Ru.

Истица заявила, что ее лицо используют на афишах трех спектаклей, включая «Мастера и Маргариту», «Вий». По этому поводу Макеева получает многочисленные жалобы от поклонников: они покупают билеты, но любимой актрисы в постановках нет.

Звезда привела переписку с фанаткой. Та рассказала, что приехала в Санкт-Петербург из Башкирии, ожидая увидеть на сцене Макееву. Актриса сообщила ей, что не работает в театре, и получила ответ: в рекламе Макееву показывают.

«Я ушла из театра уже более полугода назад, и не раз мой адвокат посылал письма с требованием не использовать мое изображение в афише, но хозяйка театра Ирина Афанасьева продолжает обманывать зрителей», — сообщила Макеева.

Ранее сообщалось, что с двух известных актеров потребовали взыскать 15 млн рублей по долгам частного театра в Петербурге.