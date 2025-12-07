«Со всей дури оступился»: Егор Крид получил серьезную травму ноги

Егор Крид рассказал о падении, после которого он получил травму ноги.

Артист оказался в больнице после инцидента, который произошёл с ним во время поездки в Дубай. 31-летний певец неудачно упал с лестницы и серьезно травмировал ногу. Сейчас он вынужден передвигаться на костылях.

Музыкант опубликовал снимки, на которых заметна поврежденная конечность. Первое обследование делали прямо в ОАЭ, однако окончательное лечение Криду прописали уже в Москве.

По словам артиста, несчастный случай произошел буквально за час с небольшим до вылета домой.

«Упал, очнулся — гипс. Вчера вечером, за полтора часа до вылета из Дубая в Москву, я со всей дури всем своим телом оступился на подвернутую ногу и улетел с лестницы. Просто тупо не заметил последнюю ступеньку, потому что в этот момент пришло важное сообщение по работе, и я отвлёкся на телефон. Когда я падал, услышал хруст, и когда понял, что встать не могу, заподозрил, что что-то не так», — рассказал Егор.

После падения он отправился в травмпункт — там сделали рентген и подтвердили, что переломов нет. С обезболивающими и в компрессионных носках артист все же сел на самолет, хотя боль и отек нарастали.

Вернувшись в Москву, Крид понял, что самостоятельно ходить почти не может. Затратив пару часов на запись в клинику, он прошел МРТ. Исследование выявило два разрыва сухожилий — спереди и сзади. Ему наложили гипс и выдали костыли, а ближайшие планы пришлось отменить.

«МРТ по выходным, оказывается, популярнее клубов и кальянных. Все ближайшие планы, дела и работа сразу пошли по одному месту», — посетовал артист.

Несмотря на неприятности, Крид старается сохранять позитивный настрой:

«Как говорится, могло быть и гораздо хуже! Берегите себя, друзья, берегите своё здоровье и будьте внимательны!» — резюмировал Егор.

