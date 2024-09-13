«Со временем нисходят»: рэпер Серега считает себя артистом одной песни

Рэпер Серега назвал себя артистом одной песни и рассказал, почему приехал из Белоруссии в Россию. Об этом сообщает mk.ru.

Исполнитель хита «Черный бумер» был замечен на презентации творчества певицы Марины Бриз. В беседе с журналистами он много шутил и даже заявил, что лично не виделся с героиней вечера.

«Я еще не знаком с Мариной, вот пришел познакомиться, но еще не дошел до ее столика», – поделился звезда.

Также Серега поделился хорошим настроением и заявил, что у него всегда в душе лето. Но о творческих планах решил не распространяться. Он лишь сказал, что поклонникам нужно немного подождать. Позже он признался, что считает себя «артистом одной песни». Журналисты не согласились с рэпером, тогда он порассуждал на эту тему.

«Тогда и я подумаю: может, мне не стоит считать себя артистом одной песни», – высказался певец.

На презентации также был коллега артиста Денис Майданов. Он заявил, что певцу достаточно двух хитов, чтобы быть популярным. Он привел в пример группу «Белый орел» с хитами «Потому что нельзя быть на свете красивой такой» и «Как упоительны в России вечера».

«Жаль артистов одного хита, потому что, как правило, такие артисты со временем нисходят», – порассуждал он.

Ранее мы писали о том, что рэпер Серега отреагировал на ситуацию, которая случилась с обманутой мошенниками Ларисой Долиной.