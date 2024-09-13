«И на старуху бывает проруха»: Серега прокомментировал скандал Долиной с мошенниками

Недавно Лариса Долина продала свою квартиру в Хамовниках и перевела деньги мошенникам. Обманутую звезду поддерживали многие коллеги по шоу-бизнесу. По поводу случившегося решил высказаться и рэпер Серега (настоящее имя Сергей Пархоменко).

Исполнитель хита «Черный бумер» в основном проживает в Белоруссии, но он приехал в Москву на светскую презентацию. Рэпер в разговоре с журналистами рассказал, что думает про отдавшую крупную сумму денег мошенникам Ларису Долину.

«Хочется сказать, что „и на старуху бывает проруха“, но это не ее случай, потому что Лариса Александровна — она замечательная», — цитирует знаменитость mk.ru.

Рэпер заявил, что сам не сталкивался с мошенниками, поскольку он не настолько популярен. Аферисты скорее «разводят» звезд более высокого уровня, считает Серега.

Звезду нулевых также спросили, что он думает о дипфейках, с которыми все чаще сталкиваются знаменитости. Серега не одобряет это новшество ни в каком виде. Как пояснил артист, ко лжи любой человек относится негативно.

Ранее обманутая мошенниками Лариса Долина заявила, что ее могут лишить всех материальных благ, но никто не сможет лишить ее голоса.