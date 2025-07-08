«Со своими гигантскими губами»: Тамара Семина задалась вопросом, кто допустил Инстасамку в Общественную палату

Актриса Тамара Семина возмущена тем, что певицу Инстасамку пригласили в Общественную палату. Она назвала неграмотными людей, которые допустили артистку к обсуждению безопасности детей в интернете и их прав.

Мнение народной артистки РСФСР приводит издание «Абзац».

«Кто ее допустил? Какие неграмотные люди? Мне жаль, что Россию захламили бездарностями и им всюду есть дорога со своими гигантскими губами. У нее есть какая-то поддержка», - сказала актриса.

Семина считает, что этим вопросом следует «серьезно заняться». Она задалась вопросом, «почему таких сомнительных людей продвигают»?

Ранее на заседании госоргана Инстасамка предложила разработать закон о запрете эксплуатации детей в видеоблогинге. Артистка призналась, что ей надоело смотреть на блогеров, зарабатывающих на детях и покупающих себе дорогие машины и украшения.