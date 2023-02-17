«Со своими чувствами»: Ирина Безрукова сошлась с бывшим мужем Сергеем

Одна из самых красивых актрис театра и кино Ирина Безрукова после участия в шоу «Секрет на миллион» продолжила делиться с поклонниками откровенными подробностями своей жизни. Поклонники интересовались, как сейчас складываются ее отношения с бывшим мужем Сергеем Безруковым. Она удивила их ответом.

Напомним, что артистка была в браке со звездой сериала «Бригада» целых 15 лет. Но она так и не смогла родить ему ребенка. После громкого разрыва и слухов об изменах Безруков нашел счастье со сценаристом Анной Матисон. У них трое детей.

Оказалось, что после всего этого Ирина продолжает работать с экс-супругом. Сергей является художественным руководителем Московского Губернского театра, где служит артистка.

«Конечно, у нас были разные периоды, и снова напоминаю – мы обычные люди. Мужчина и женщина. Со своими чувствами, мыслями, разными взглядами», – призналась Безрукова.

Бывшие возлюбленные не просто пересекаются, а образовали настоящий творческий тандем. Звезда рада этому воссоединению с мужчиной.

«Буквально сейчас мы с Сергеем Витальевичем работаем над новым театральным проектом. Впервые в творческом тандеме режиссер – актриса», – поделилась Ирина и отметила, что это будет спектакль «Репетиция банкета».

Ранее мы писали о том, как Ирина Безрукова честно рассказала о выкидыше и предательстве бывшего мужа.