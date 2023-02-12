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11:33, 12 февраля 2023
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«У меня могло быть двое детей от Сергея»: Ирина Безрукова честно о выкидыше и предательстве бывшего мужа

Ирина Безрукова раскрыла тайну неудачного ЭКО.

Фото: freepik

Фото: freepik

Ирина с Сергеем Безруковым пытались завести детей на протяжении брака, однако вскоре стало понятно, что естественным путём это не удастся. Тогда супруги решили обратиться к методу ЭКО.

В 2012 году Ирине Бузруковой подсадили двух эмбрионов. Процедуру делали под руководством врачей в Германии. Все шло хорошо, но на раннем сроке случился неожиданный выкидыш.

Разочарованная потерей, Безрукова согласилась на второе ЭКО, когда нормализует здоровье. Однако доставить эмбриона из Германии в Россию было запрещено.

Тем не менее, Сергей Безруков уже делал детей с актрисой Кристиной Смирновой. На свет появилась их дочь Александра в 2008 году, а сын Иван — в 2011 году.

Ранее мы писали, что Сергей Безруков рассказал об ошибке, которую совершил.

Источник фото:freepik
Источник:шоу «Секрет на миллион»
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