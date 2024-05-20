«Со слезами, с нервами, с угрозами для жизни»: Ирина Пегова рассказала о болезненном разводе с Дмитрием Орловым

Актриса Ирина Пегова раскрыла детали болезненного развода с Дмитрием Орловым. По словам знаменитости, расставание давалось крайне тяжело, но оно было необходимо.

Разрыв отношений Пеговой и Орлова произошел более 10-ти лет. Для многих поклонников артистов он стал настоящим шоком. Но, как выяснилось, счастья в этом браке особо никогда и не было. Ирина рассказала, что не чувствовала себя собой вместе с Дмитрием. Ее пытались сделать другим человеком, что было для нее невыносимо.

«Было долго, сложно, со слезами, с нервами, с угрозами для жизни. В моем случае это было так… Но это был единственный выход из этой ситуации. Для меня развод был обретением себя, потому что когда я жила в браке, я не была собой ни секунды», - призналась актриса в программе «Однажды» на НТВ.

После развода Ирина, наконец, почувствовала себя свободной. Сейчас она не стремится вновь выходить замуж, так как ценит свою самостоятельную жизнь. Впрочем, Пегова не отрицает, что рано или поздно она встретит мужчину, с которым захочет вновь отправиться в ЗАГС.

Ранее Ирине Пеговой присвоили звание народного артиста.