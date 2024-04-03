Ирина Пегова и Александр Семчев стали народными артистами России

Согласно указу президента России Владимира Путина, Александру Семчеву и Ирине Пеговой присвоено звание народного артиста. Документ был опубликован 3 апреля 2024 года на портале правовой информации.

Отметим, что Семчев ранее был заслуженным артистом России и лауреатом премии «Чайка». Окончив Театральное училище имени Б. В. Щукина, он стал активно строить карьеру. На данный момент он служит в театре МХТ им. Чехова, а его фильмография насчитывает более сотни фильмов и сериалов.

Ирина Пегова же удостоилась звания, как и ее коллега, за свои заслуги в кинематографе. В 2001 году она окончила ГИТИС и начала работать в Московском театре «Мастерская Петра Фоменко». За годы карьеры она успела сыграть на многих сценах столицы и регионов. Кроме того, она является и успешной киноактрисой. Ее дебютом была роль в картине Алексея Учителя «Прогулка».

Отметим, что также звание присвоили Константину Лавроненко, Сергею Беляеву, Денису Суханову, Станиславу Попову, балерине Екатерине Крысановой, Наталье Сомовой и другим.

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