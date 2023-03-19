Со слезами на глазах: Николаев не выдержал выходки Проскуряковой

Игорь Николаев участвует в новом проекте на телеканале «Россия 1» под названием «Моя мелодия». Не догадываясь ни о чем, певец вышел в эфир и был шокирован.

Семья Николаева в составе племянников, брата, мамы Светланы Митрофановны, жены Юлии Проскуряковой, дочерей Юлии и Вероники выступила с песней «Прости, поверь». Номер был сделан в качестве сюрприза для Игоря Юрьевича.

Увидев родных на сцене, Николаев не смог сдержать эмоций — на глазах проступили слезы счастья.

Оказалось, что инициатором стала Юлия Проскурякова. Муж думал, что она в отъезде. Кроме того, девушке удалось уговорить свекровь на выступление.

Игорь Николаев был в приятном недоумении. Дочь Веронику он утром провожал в школу, а с женой разговаривал по видеосвязи. Певец признался, что никогда не испытывал столь ярких эмоций.

Ранее мы писали, что оставшийся без жены Игорь Николаев нашел новую любовь.