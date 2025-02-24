«Со следующего заседания все пойдет не мягко»: Добровинский заявил, что Алсу зря отказалась от 2,5 млрд

Адвокат Александр Добровинский прокомментировал раздел имущества певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова после очередного заседания, прошедшего 24 февраля. Он пообещал, что дальше процесс пойдет «совсем не мягко».

Комментарий звездного адвоката приводит РЕН ТВ.

«Я считаю, что она была неправа еще тогда, когда Ян предложил 2,5 млрд. Все будет менее интересно для нее», - рассказал Добровинский.

Он признался, что «забрал дело в свои руки».

«Мы решили, что со следующего заседания все пойдет уже совсем не мягко с нашей стороны», - заключил адвокат.

Напомним, супруги 18 лет состояли в браке и развелись в конце августа 2024 года. Адвокат Абрамова заявлял, что процесс по разделу имущества займет четыре года. Конец судам звездной пары может наступить в 2028 году, говорил Добровинский.