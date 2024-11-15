НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 15 ноября 2024, 14:14
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Добровинский рассказал, что раздел имущества Алсу и Яна Абрамова закончится в 2028 году

Добровинский рассчитывает, что раздел имущества Алсу и Абрамова продлится 4 года.
Добровинский рассказал, что раздел имущества Алсу и Яна Абрамова закончится в 2028 году

© Komsomolskaya Pravda/East News

Адвокат Александр Добровинский после суда по разделу имущества певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова рассказал, как долго продлится процесс. Он рассчитывает, что все закончится в 2028 году.

Добровинского после заседания застали корреспонденты Super.ru.

«Мне же по месяцам платят. Я рассчитываю на четыре года. Я буду рад вас видеть в 2028 году», - сказал адвокат.

Добровинский отметил, что виделся с Алсу недавно на концерте композитора Игоря Крутого. Адвокат сидел в первом ряду – говорит, что Алсу пела напротив, практически для него.

«Меня усадили в первый ряд, наверное, чтобы я действовал ей на нервы. Мы очень мило улыбались», - поделился звездный адвокат.

По информации источника, следующее заседание по разделу имущества состоится в январе.

Ранее Добровинский сообщал, что суд сделал процесс закрытым. Также адвокат комментировал финансовое состояние Алсу: он отмечал, что у певицы «несметное количество драгоценностей».

Источник фото:Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:Super.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
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Ян Абрамов
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Александр Добровинский