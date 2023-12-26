«Со мной все в порядке»: пропавший певец ЮрКисс спустя неделю вышел на связь и рассказал, где находится

Певец ЮрКисс, который неделю назад перестал выходить на связь после объявления о завершении музыкальной карьеры, вышел на связь и сообщил, что находится в Тибете. Оказалось, что артист намеренно отключил телефон, чтобы «перезагрузиться».

Напомним, что об исчезновении вокалиста стало известно благодаря его команде. Представитель лейбла, в котором работает ЮрКисс, рассказал, что он не отвечал на звонки и сообщения. Более того, никто не знал, где он может быть. Из-за беспокойства фанатов и близких певец в итоге все-таки объявился и в личном блоге объяснил, почему пропал.

«Со мной все в порядке. Улетел в Тибет. Отключил все телефоны, нужно побыть одному, перезагрузиться, восстановиться. Скоро вернусь», - поделился артист.

По всей видимости, «обновление» ЮрКиссу понадобилось именно из-за решения уйти со сцены. Перед своим днем рождения певец признался, что его история в шоу-бизнесе подошла к концу. По его словам, он долго думал над этим и пришел к выводу, что так будет лучше.

Ранее ЮрКисс рассказал о неприязни к рэперу Егору Криду.