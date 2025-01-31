Рита Дакота пожаловалась на тяжелое восстановление после пластической операции. Об этом стало известно из соцсетей.

Рита Дакота еще в 2022 году сделала блефаропластику, однако до сих пор пытается избавиться от отеков и пройти восстановительный процесс. По словам певицы, врач порекомендовал ей не оценивать результат операции «еще несколько месяцев».

«Но честно, первый месяц был просто ад. Я была тогда таким мрачным отекшим уродом, потому что рыдала каждый день», — рассказала она.

Знаменитость заявила, что ежедневно рассматривает себя в зеркале.

«Блефаро все еще больная тема, как и вообще вся тема внешности. Это моя ахиллесова пята с детства: день я капец довольна, а день вообще недовольна», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что 34-летняя Рита Дакота взяла аскезу на 2,5 года из-за планов родить ребенка.