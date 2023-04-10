«Со мной не разговаривает»: жена Бедроса Киркорова высказалась о разводе с ним

На днях поклонников семьи Филиппа Киркорова потрясла новость о том, что отец певца Бедрос разводится с женой, с которой прожил в браке 26 лет. Никто не мог подумать о том, что 90-летний мужчина решится на такой серьезный шаг. Журналисты решили узнать у самой супруги знаменитости Людмилы Смирновой, что же произошло на самом деле.

Женщина призналась, что сама до конца не понимает происходящего.

«Я ничего не знаю. Он со мной не разговаривает!» – цитирует Смирнову издание «Абзац».

После слов жены Киркорова, многие поверили в то, что он действительно думает о расставании. СМИ писали, что мужчина уже нашел новую любовь. Но Бедрос пока не раскрывает ее личность.

По слухам, отец артиста полюбил медсестру, которая ухаживала за ним в клинике, когда ему провели очередную операцию.

Несмотря на то, что супруги были в браке долгие годы, еще два года назад в Сети уже говорили о разводе. В прессе писали, что Бедрос слишком часто бывает у сына Филиппа, где занимается делами и помогает с воспитанием внуков. А его жена все это время оставалась в Великом Новгороде. В последнее время муж и жена почти не виделись.

По словам самого Филиппа, он наблюдал за отношениями отца и замечал постоянные ссоры. Но поп-король не придавал этому значения. Звезда признается, что не хочет лезть в личную жизнь отца.

Ранее мы писали о том, как 55-летний Филипп Киркоров унизил Регину Тодоренко в шоу «Маска» и забыл ее имя.