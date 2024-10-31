«Со мной это случилось»: дочь Машкова заявила о тоске по России

Актриса Мария Машкова рассказала о ностальгии по России. По ее словам, это с ней произошло впервые за почти три года.

После начала СВО Машкова отреклась от России и отца, который не поддержал ее позицию. Она живет в США, где пытается строить карьеру, и это дается ей непросто. В интервью она признавалась, что в ужасе от эмиграции, но возвращаться в Москву она не планирует.

За все это время Мария практически ни разу положительно не отозвалась о родине. Однако близость к границе заставила ее вспомнить, как ей было хорошо дома.

«Со мной это случилось. В первый раз за почти три года я испытала чувство, которое называется ностальгия. Это произошло в Хельсинки. Видимо, осознание, что буквально чуть-чуть вплавь или семь часов на машине, и я в своем любимом Петербурге, сделало свое грязное дело», - поделилась Машкова.

По словам актрисы, в северной столице России она вышла замуж и пережила многие хорошие моменты. Мария так придалась воспоминаниям, что даже передала привет россиянам.

Ранее Мария Машкова назвала маму своей родиной.