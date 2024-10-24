«Для меня последние три года родина — это ты»: дочь Машкова публично обратилась к матери

Актриса Мария Машкова обратилась к матери Елене Шевченко в социальной сети. Она поздравила родительницу с днем рождения и назвала ее своей родиной.

Дочь Владимира Машкова сейчас живет в США и негативно высказывается о России, в которой построила свою карьеру. С отцом Мария не общается с начала СВО, а вот с матерью поддерживает связь. В 60-летие Шевченко дочь написала пост, в котором заявила о любви к ней. Машкова назвала родительницу самой красивой и призналась, что хочет быть на нее похожа.

«Мама! У меня к тебе очень большое чувство. Больше самой большой любви. Для меня последние почти три года родина — это ты. Твоя дочка Маша», - написала актриса.

Напомним, что Владимир Машков познакомился с Еленой в театральном училище. После свадьбы Шевченко забеременела, и у супругов родилась дочь. Однако долго семья не продержалась. Вскоре после появления ребенка на свет звезды развелись. После этого они практически не встречались, но и не отзывались плохо друг о друге.

Ранее уехавшая из России Мария Машкова заявила, что певица Алла Пугачева и актриса Чулпан Хаматова станут героями России.