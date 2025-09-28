«Со мной десятки тысяч жен»: Светлана Сильваши ответила на угрозы адвокатов Полины Дибровой

Светлана Сильваши заявила, что не боится угроз адвокатов Полины Дибровой. Об этом стало известно из соцсетей.

На днях адвокаты Полины Дибровой выступили с заявлением в адрес Светланы Сильваши. Они угрожали супруге Тимура Хайдарова иском в суд из-за разглашения переписки Дибровой на телевидении.

Однако Сильваши заявила, что не отступит от своего и будет продолжать отстаивать семейные устои.

«Если вы думаете, что я испугаюсь ваших угроз и перестану пропагандировать семейные устои, нормы поведения и порицать измены, то сильно ошибаетесь. Запугивая меня своими исками вы ещё больше доказываете мою правоту. Со мной десятки тысяч женщин, жён и матерей», — заявила она.

Сильваши напомнила адвокатам Дибровой об одной из заповедей, которая касается измен.

«Вы можете раскачать эту лодку и привести к непредсказуемым последствиям. Окститесь!» — обратилась она к юристам.

