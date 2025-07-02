«Со мной что-то происходит»: актер Гоша Куценко признался, что ничего не помнит во время выступлений

Актер Гоша Куценко открылся перед зрителями в новом амплуа, как солист музыкальной группы, причем его собственной. Но при этом он не запоминает собственные выступления, пишет издание 7Дней.ru.

58-летний Куценко стал одним из членов жюри в новом сезоне шоу «Поймай меня, если сможешь», который стартует 4 июля на телеканале «Россия». В перерывах между раундами ведущий программы Владимир Маркони пообщался с актером. Он напомнил, что в 1990-х годах у того уже был свой рок-ансамбль под названием «Баранина-97». А недавно шоумен побывал на выступлениях и нового коллектива знаменитости.

На вопрос Маркони, есть ли у Куценко какие-то «приемы на музыкальных выступлениях», артист признался, что вообще не считает себя певцом. При этом, по его словам, он наблюдает у себя довольно странную закономерность.

«Я вхожу в образ, я себя не контролирую, со мной что-то происходит. Я обычно не помню, как я пою. Я в таком состоянии, что я не помню концерт», — признается артист.

Ранее мы писали о том, как актер Гоша Куценко рассказал, что помог режиссеру Квентину Тарантино снять фильм «Бесславные ублюдки».