Актер Гоша Куценко рассказал, как помог режиссеру Квентину Тарантино снять кино

Российский актер Гоша Куценко рассказал о том, как помог режиссеру Квентину Тарантино снять кино. Он познакомился с кинематографистом в Нью-Йорке. Историей звезда поделился в эфире «Шоу Воли».

По воспоминаниям Гоши, Тарантино говорил ему о фильме «Бесславные ублюдки». Но режиссер никак не мог придумать концовку. Они виделись несколько раз и выпивали, но каждая встреча была для Квентина как первая.

После разговора в Нью-Йорке жизнь свела их в Исландии. Из-за нелетной погоды они не могли никуда добраться. Режиссер и актер пересеклись в баре, речь снова зашла о той самой ленте.

«Тарантино летел куда-то к друзьям, а я — со своей группой выступать. Он мне опять рассказал про "Бесславных ублюдков". Поскольку я кое-что помнил из его предыдущего рассказа, то сам предложил ему убить Гитлера. Он обрадовался: "Да! Я так и придумал! Потрясающая идея!"» — рассказал Куценко.

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