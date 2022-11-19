Снятый парик Лаймы Вайкуле поверг в шок публику. Подозрения подтвердились

Эстрадная певица Лайма Вайкуле выходит в свет в париках. Известно, что в 1989 году врачи нашли у артистки рак груди, который она поборола. Однако сейчас публика догадывается, что онкология вернулась, и Вайкуле прошла курс химиотерапии.

Снятый парик на отдыхе в Испании подтвердил подозрения. У Вайкуле теперь волосы-ёжик, которые после потери пытаются отрастать заново.

Ранее мы писали о смертельно опасном заболевании Лаймы Вайкуле.