Лайма Вайкуле перестала скрывать смертельно опасное заболевание

В последние месяцы только ленивый не предположил, что популярная исполнительница Лайма Вайкуле переживает непростые времена. И если одни люди уверяли, что удручающее состояние певицы было связано с текущей политической обстановкой и финансовыми сложностями, то другие тут же предположили, что с организмом знаменитости происходит что-то не то. Перепуганные фанаты предположили, что у исполнительницы случился рецидив онкологического заболевания и ей предстоит пережить непростой период.

Лайма Вайкуле долго отмалчивалась, однако теперь решилась на откровение. В интервью для латвийской прессы 68-летняя знаменитость эмоционально описала свое состояние и призвала неравнодушных людей за нее помолиться.

«Вместо того, чтобы что-то говорить, я скажу только это: молитесь за меня! Я буду счастлива. Я скажу вам спасибо, потому что я тоже молилась за всех вас», — обратила внимание Вайкуле.

На днях артистка дала большой концерт в Риге. Она настолько выложилась во время выступления, что ей пришлось воспользоваться помощью участников коллектива, чтобы уйти со сцены, передает издание «СтарХит».