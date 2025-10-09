«Попытка усидеть на двух стульях»: зачем Галкин* продлил полис ОМС в России

Юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) может тайно посещать Россию для лечения по ОМС. Об этом в беседе с изданием «Абзац» заявил продюсер Павел Рудченко.

По информации Telegram-канала Mash, муж Пугачевой продлил действие своего полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Артист мог прикрепиться к столичным медицинским учреждениям, включая центр психологического здоровья, стоматологию и терапевта.

По мнению Рудченко, сохранение полиса ОМС является «попыткой усидеть на двух стульях».

«Продуманные артисты, которые громогласно отрабатывают повестку сегодняшнего дня, возможно, получая за это какие-то дивиденды от западных стран, не хотят лишаться всех своих возможностей и преференций. Возможность полечиться в нашей стране, поправить здоровье, получить медицинские преференции в будущем, которые им полагаются как гражданам Российской Федерации, – вот [возможная причина]», – пояснил продюсер.

Рудченко отметил, что Галкин* и некоторые его коллеги могут тайно наведываться в Россию для пользования услугами здравоохранения.

Ранее мы писали о том, что супруга юмориста Алла Пугачева, наоборот, утратила право на бесплатное лечение в России.

*Признан иностранным агентом на территории России