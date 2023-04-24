Сняли в черной повязке: Виктория Боня перекроила лицо ради нового мужчины

Телеведущая Виктория Боня много лет хвасталась своей натуральной красотой, но недавно решилась на пластическую операцию. Поклонники были удивлены, что 43-летняя светская львица, продавая курсы по фитнесу для лица, легла под нож хирурга. Об этом пишет PROZVEZD.

Знаменитость честно призналась подписчикам личного микроблога, что впервые в жизни сделала операцию по подтяжке лица. Она не стала скрываться от публики и показалась в специальной повязке, которую носят, пока заживают швы. Некоторые были в шоке от такого зрелища, но большинство поддержали девушку.