Сняли в черной повязке: Виктория Боня перекроила лицо ради нового мужчины
43-летняя Виктория Боня сделала подтяжку лица и напугала поклонников.
Телеведущая Виктория Боня много лет хвасталась своей натуральной красотой, но недавно решилась на пластическую операцию. Поклонники были удивлены, что 43-летняя светская львица, продавая курсы по фитнесу для лица, легла под нож хирурга. Об этом пишет PROZVEZD.
Знаменитость честно призналась подписчикам личного микроблога, что впервые в жизни сделала операцию по подтяжке лица. Она не стала скрываться от публики и показалась в специальной повязке, которую носят, пока заживают швы. Некоторые были в шоке от такого зрелища, но большинство поддержали девушку.
Преданные фанаты уверены, что Боня легла под нож пластического хирурга не просто так, а чтобы произвести впечатление на нового возлюбленного. Тем более что недавно Виктория хвасталась, что у нее есть ухажер. По ее словам, он занят бизнесом, а конкретно криптовалютой. Именно он помог телеведущей собрать деньги для оплаты восхождения на Эверест. Боня отметила, что экстремальное путешествие стоило целых 15 миллионов рублей!
Ранее мы писали о том, что Виктория Боня раскрыла правду о причастности к эскорту. В личном блоге девушка не устает демонстрировать дорогие машины, брендовые вещи, вот почему в Сети регулярно говорят про репутацию светской львицы. Многие фолловеры и звездные коллеги неоднократно обвиняли ее в эскорте. В новом интервью для YouTube-канала «Начало» Боня впервые ответила всем негодующим.