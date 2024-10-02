«Долго ее ненавидел»: Пригожин рассказал, как оказался на грани развода с Валерией

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия вспомнили, как начинались их отношения. За годы брака, по их словам, они прошли через многое и даже оказывались на грани развода. В 2008 году и вовсе произошла ситуация, которая могла привести к их расставанию, но этого не произошло.

Пригожин рассказал, что, когда только встретил артистку, то не собирался на ней жениться. В планах у Валерии тоже была только работа.

«На тот момент я даже влюбляться не планировал, так как пришел на эту историю по работе. До нашей встречи я много слышал про Валерию и злился на нее, ведь она выиграла конкурс у моей подопечной. И даже долго ее ненавидел», — поделился Пригожин в новом выпуске подкаста «Ниче Святого» от HiFi-стриминга Звук.

Но жизнь так сложилась, что Валерия покорила сердце продюсера, и он сделал ей предложение. Они поженились в 2004 году, а спустя четыре года едва не развелись. Пара готовилась к «Евровидению», но в последний момент их планы покорить международную сцену были разрушены. Иосиф уверен, что недоброжелатели хотели, чтобы жена разочаровалась в нем.

«Была ситуация с Евровидением в 2008 году, когда нас жестко кинули. Наши же знакомые — друзьями этих людей не назовешь. Сначала они пригласили нас, а потом обломали, будто ударили оглоблей по голове. Они думали, что смогут унизить меня таким образом, показать, что я как продюсер не смог ничего обеспечить. И рассчитывали, что Валерия со мной разведется», — признался продюсер.

Валерия рассказала, что с тех пор были несколько моментов, когда они хотели расстаться. По ее словам, все проблемы у них возникают из-за работы.

Ранее портал «Страсти» узнал, сколько певица Валерия зарабатывает на корпоративах.