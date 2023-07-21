Сняли не одну: Юлия Пересильд покинула Россию с мужчиной

Актриса Юлия Пересильд улетела с возлюбленным Михаилом Тройником в Китай. Об этом сообщается на сайте Газета.Ru.

Знаменитость призналась в личном микроблоге, что они с избранником путешествуют по Китаю. По ее словам, она не предполагала, что когда-нибудь приедет в эту страну отдыхать.

«И как же все-таки интересно сталкиваться с другой культурой, с совершенно другим языком, другим мировоззрением», — поделилась эмоциями Пересильд.

Напомним, что роман между Пересильд и Тройником начался в ноябре 2022 года. Это произошло спустя почти полгода после их первого свидания. Артисты вышли вместе в свет на церемонии вручения премии. А позже женщина подтвердила начало отношений.

Юлия старается не афишировать свою личную жизнь, но признавалась, что Тройник вовлек ее в восточную систему упражнений – цигун.

Сейчас Пересильд воспитывает 14-летнюю Анну и 10-летнюю Марию от режиссера Алексея Учителя. Знаменитость рассказала, что в 2021 году разошлась с Учителем, но не чинит препятствий в общении отца со своими детьми. Кроме этого, звездные родители иногда встречаются, а также продолжают работать вместе.

Ранее Юлия Пересильд раскрыла правду о съемках в космосе. Чтобы снять фильм «Вызов», режиссеру Климу Шипенко и исполнительнице главной роли Юлии Пересильд пришлось отправиться на МКС. Спустя некоторое время 38-летняя артистка решила поделиться своими впечатлениями от съемок с поклонниками.