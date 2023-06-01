Сняла зал за 25 тысяч: Наташа Королева решила сэкономить на юбилее
Певица Наташа Королева потратила на юбилей 700 тысяч рублей.
Фото: Starface.ru
Певица Наташа Королева устроила вечеринку в стиле песни «Маленькая страна» на свое 50-летие. Празднование обошлось ей в 700 тыс. рублей.
Об этом сообщила организатор мероприятий Виктория Вишня-Самохина.
Певица арендовала для вечеринки зал стоимостью 25-35 тыс. рублей. Еда с учетом количества гостей обошлась в 400 тыс.
«В общей сложности могло выйти не более 700 тысяч рублей», - рассказала Вишня-Самохина.
Как пишет Telegram-канал «Звездач», который привел эксклюзивные подробности праздника, звезда, по всей видимости, решила сэкономить на юбилее.
Ранее мы писали, что певец Филипп Киркоров признался в любви Королевой в ее день рождения. Артист рассказал, что жалеет о несостоявшемся романе с ней в 1994 году.