Сняла зал за 25 тысяч: Наташа Королева решила сэкономить на юбилее

Певица Наташа Королева устроила вечеринку в стиле песни «Маленькая страна» на свое 50-летие. Празднование обошлось ей в 700 тыс. рублей.

Об этом сообщила организатор мероприятий Виктория Вишня-Самохина.

Певица арендовала для вечеринки зал стоимостью 25-35 тыс. рублей. Еда с учетом количества гостей обошлась в 400 тыс.

«В общей сложности могло выйти не более 700 тысяч рублей», - рассказала Вишня-Самохина.

Как пишет Telegram-канал «Звездач», который привел эксклюзивные подробности праздника, звезда, по всей видимости, решила сэкономить на юбилее.

Ранее мы писали, что певец Филипп Киркоров признался в любви Королевой в ее день рождения. Артист рассказал, что жалеет о несостоявшемся романе с ней в 1994 году.