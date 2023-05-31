«Мы чуть не стали парой»: Филипп Киркоров разоткровенничался в день рождения Наташи Королевой

Певец Филипп Киркоров в день юбилея артистки Наташи Королевой сообщил, что пожалел о несостоявшемся романе с ней в 1994 году. Сама исполнительница хита «Желтые тюльпаны» никак не отреагировала на слова коллеги.

«Ах, где этот 1994 год, когда мы чуть не стали парой? Жалею по сей день», - разоткровенничался певец.

Он признался, что готов был носить Королеву «не только на плечах, но и на руках». Киркоров не упустил возможности признаться 50-летней певице в любви.

«Люблю тебя всем сердцем и душой», - говорится в поздравительном сообщении.

Примечательно, но в 1994 году Королева все еще была в браке с композитором Игорем Николаевым. Он также поздравил бывшую жену с юбилеем, разместив совместный снимок и подписав его: «С большим юбилеем!»

Недавно Киркоров рассказал о любимом человеке, ради которого музыканту «хочется жить».