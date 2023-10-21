Сняла одежду: Светлана Лобода любыми способами пытается привлечь публику на концерт

Певица Светлана Лобода предприняла отчаянную попытку привлечь публику на свой концерт в Лондоне. Она опубликовала в соцсети селфи, на котором запечатлена практически без одежды, а после предстала перед подписчиками в образе певицы Шакиры.

Сначала Лобода решила похвастаться своей фигурой. Она легла на большую кровать и сфотографировала отражение в зеркале. При этом на артистке сложно разглядеть какую-либо одежду. Этого ей показалось недостаточно, и певица порадовала своих подписчиков танцевальным видео в пустыне. Для своего образа Лобода выбрала светлое бра, длинную юбку и модные солнечные очки.

«Мы все ждем вас на концерте!» - подписала ролик певица, позируя с верблюдами.

Публикация набрала большое количество комментариев, многие из которых оказались негативными. Подписчики высмеяли желание Лободы любой ценой привлечь зрителей на свой концерт, а также предположили, что она пародировала Шакиру, сообщает издание The Voice.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода, заработки которой значительно сократились после переезда в Латвию, согласилась выступить в винном салоне в Казахстане. Перед немногочисленной публикой артистка презентовала новую песню и клип. При этом присутствовавшие на концерте отметили, что Лобода выглядела немного растерянной.