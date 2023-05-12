«До конца года выпустим»: 39-летняя Алсу сделала заявление на фоне проблем с налоговой

После скандала с Еленой Блиновской ФНС принялась за проверку звезд, зарабатывающих в социальной сети. Егор Крид оказался быстрее своих коллег и в экстренном порядке погасил все задолженности, вот почему теперь репутация певца не вызывает сомнений. Чего не скажешь об Алсу. Как сообщает пресса, ФНС заблокировала счета концертного агентства знаменитости. Дело в том, что организация уже второй год подряд предоставляет отчет о нулевом балансе. Вот почему теперь налоговая ждет объяснений от певицы. На фоне возникшей проблемы Алсу сделала заявление.

В интервью для издания «ОК!» знаменитость анонсировала выход альбома, приуроченный к ее юбилею. По словам певицы, у нее была творческая пауза, за время которой были созданы новые песни.

«Надеюсь, до конца года выпустим. Поклонники ждут, и хочется их порадовать. Ждите, друзья, все обязательно будет», — сообщила артистка.

К слову, на данный момент ни Алсу, ни ее представители никак не комментировали ситуацию с налоговой.

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