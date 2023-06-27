«Сняла детям прощальное видео»: родившая шестого ребенка Стриженова заговорила о смерти

36-летняя внучка Олега Стриженова 26 июня родила шестого ребенка. Вся беременность Александры протекала непросто и сопровождалась стрессом, так как на раннем сроке ее бросил отец малышки, и к родам она была совершенно не готова. Перед процедурой кесарева сечения женщина была уверена, что что-то может пойти не так, и боялась не вернуться к остальным пяти детям, которых воспитывает одна.

Стриженова призналась, что ее анализы были плохие, поэтому она переживала, что может умереть прямо во время родов. Чтобы ее дочери и сыновья не остались ни с чем в случае плохого исхода, она даже написала завещание и сняла прощальное видео для них.

«Я изначально понимала, что что-то может пойти не по плану… В реанимации было 10 человек, каждый из них делал свою работу, а я просто молилась «Господи, верни меня к детям», - поделилась Александра.

В итоге операция прошла успешно. Правда, спустя пять часов после нее Стриженова по-прежнему чувствует себя неважно. Она рассказала, что испытывает сильную боль в районе шва, а также ее беспокоит спина. Кроме того, передвигаться многодетная мама тоже не может, и ей даже тяжело дышать, смеяться и говорить.

Напомним, что внучка Олега Стриженова не получает никакой поддержки от семьи, так как все родные от нее давно отвернулись. Однако сама она не унывает. Всего за жизнь она была беременна 12 раз. Из них пять раз делала аборт, а один - переносила выкидыш. Он случился из-за плохого обращения ее кавалера.