12 суррогатных беременностей, аборты и «муж – тиран»: что происходит с внучкой Олега Стриженова

Жизнь Александры Стриженовой сложилась так, что не позавидуешь.

Отношения не заладились ни с отцом, ни с делом. Мать умерла при невыясненных обстоятельствах, бабушка, занимавшаяся воспитанием девочки, стала жертвой квартирных аферистов и лишилась жилья. С первым мужем Александра рассталась, дети остались жить с бабушкой бывшего супруга.

Тогда Стриженова начала зарабатывать суррогатным материнством. По разным источникам, она 12 раз была суррогатной матерью. Ее нынешний гражданский супруг Артур Гиголаев – сын родителей, отказавшихся от услуг недобросовестной суррогатной матери. Он на 8 лет старше, работает строителем.

Но вовсе не Артура имеет в виду Александра, начав свой очередной пост со слов «Муж меня избивает. Муж тиран. Я не люблю его. Я несчастна». Это - ложная психологическая установка, от которой искушенная в этих вопросах женщина предостерегает своих подписчиц.

Внучка великого актера призывает всех тех, кто готов примерить на себя роль жертвы, не бояться сделать решительного шага для обретения личной независимости.

«Сначала будет ад. Боль. А потом, Вы поймете, что ад — это то, что Вы проживали до того, как сделали этот шаг. Свобода. Просто представьте, что вас ожидает — счастье, у которого нет границ. Наслаждение каждой секундой жизни. И счастье семейное тоже обязательно придет —как только Вы полюбите себя и свое одиночество!»