Снял одежду и опозорился: после отпуска на Маврикии Джиган больше не будет секс-символом

Джиган и Оксана Самойлова перед Новым годом улетели отдыхать в Дубай, а затем продолжили свое путешествие уже в Африке. В теплых странах звездное семейство предпочитает чаще ходить в купальниках, чем в одежде. И если подтянутую фигуру бизнесвумен поклонники то и дело хвалят, то рэпера уже не в первый раз жестко хейтят за лишний вес.

Всего несколько лет назад музыкант был секс-символом и мог похвастаться красивым накаченным телом в татуировках. Но с возрастом Джиган стал все реже посещать спортивный зал, а в бесконечных отпусках налегать на разнообразные вкусности. Постепенно скулы стали заплывать щечками, а кубики пресса уступили свое место округлившемуся животу.

На отдыхе рэп-исполнитель часто не носит футболку и появляется в сторисах Оксаны Самойловой в одних шортах. И если раньше Джиган старался втягивать свой жирок, то теперь демонстрирует его во всех красе. Впервые о лишнем весе музыканта заговорили еще осенью 2022 года. Тогда рэпер не смог сдержать себя в руках и резко высказался в адрес хейтеров.

Сейчас же вокалист до последнего игнорировал насмешки поклонников по поводу своего лишнего веса. Но в итоге вновь взорвался. Он назвал недоброжелателей «завистливыми мразями». «Лучше быть жирным в отпуске и пивко [пить], чем быть худым и в офисе. Все, кто пишет, что я жирный, вы мрази завистливые», - эмоционально отреагировал на критику Джиган.

Ранее рэпер пожаловался на жизни в браке и рассказал, что его раздражает в отношениях с Оксаной Самойловой.