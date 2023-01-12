«Это не по любви»: Джиган пожаловался на поведение Самойловой в браке

Оксана Самойлова и Джиган являются одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Молодые люди вместе с 2012 года и за это время успели стать многодетными родителями. В минувшем году возлюбленные даже устроили пышную свадьбу, которой отметили 10 лет супружеской жизни. После этого громкого события пара стала еще чаще делиться эксклюзивными подробностями о себе. Сегодня Оксана Самойлова рассказала о необычном ритуале, который вновь довел Джигана до слез.

Выяснилось, что каждый год молодые люди с помощью известной игры на руках выясняют, кто из них будет устраивать романтическое свидание на 14 февраля. Засняв все действие на камеру, светская львица сообщила о проигрыше супруга. Теперь на мужчину в третий раз ложится организация мероприятия. К слову, это обстоятельство не очень устроило Джигана.

«Так нечестно, третий год подряд уже. Совесть есть вообще? Это не по любви, не по-христиански. Почему ты ничего не делаешь? Я не могу так жить», — с иронией высказался музыкант.

У Оксаны нашелся ответ для супруга. Девушка с юмором ответила, что все честно, а Джиган просто не умеет проигрывать.

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