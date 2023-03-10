Снял обручальное кольцо: певец Владимир Кузьмин больше не хочет говорить о молодой жене

Певец Владимир Кузьмин выступил перед столичной публикой. На концерт знаменитости пришли поклонники, многие из которых – женского пола. 67-летний артист появился перед ними в джинсах и в футболке. Самые внимательные из них заметили, что на безымянном пальце знаменитости не было обручального кольца.

Фанаты говорят, что Кузьмин сильно изменился. Он поправился и стал более молчалив. Певец редко рассказывает о личной жизни, но публикует фото с супругой Екатериной Трофимовой. Музыкант признавался, что именно она подарила ему «сказку жизни».

Отношения влюбленных напоминают сценарий фильма. Владимир и Катя прожили вместе 17 лет, а потом неожиданно развелись. Со временем влюбленные поняли, что не могут друг без друга и снова отправились в ЗАГС. В сентябре 2020 года они поженились и уверяли, что это навсегда. Поклонники удивляются, почему тогда звезда был без обручального кольца.

Кузьмин мало говорил во время концерта. Он поприветствовал зрителей, а после развлекал их творчеством, почти не останавливаясь на паузы. Только перед исполнением хита «Симона» мужчина отметил, что эта песня способна добавить целый год «молодой жизни». Об этом пишет mk.ru.

После инцидента с кольцом, журналисты связались с музыкантом, но он отказался комментировать изменения в личной жизни. Звезда отказался от общения с прессой и пока не делал важных заявлений в соцсетях. Поклонники надеются, что у музыканта с супругой все хорошо.

Ранее мы писали о том, как внук Владимира Кузьмина умер, не успев появиться на свет. Совсем недавно Никита Кузьмин и его супруга Ирина объявили о долгожданном пополнении в семье. Возлюбленные готовились к появлению второго ребенка, который должен был родиться в феврале. Однако, как сообщает издание «StarHit», у женщины начались схватки еще в январе, в итоге, ситуация имеет плачевный исход.