«Cердце остановилось: внук Владимира Кузьмина умер, не успев появиться на свет

Совсем недавно Никита Кузьмин и его супруга Ирина объявили о долгожданном пополнении в семье. Возлюбленные готовились к появлению второго ребенка, который должен был родиться в феврале. Однако, как сообщает издание «StarHit», у женщины начались схватки еще в январе, в итоге, ситуация имеет плачевный исход.

Во время преждевременных родов что-то пошло не так, и сердце младенца остановилось. По информации источника, пара ждала сына и даже придумала ему имя — Степан.

«Беременность протекала чудесно. Я была здорова, и с малышом все было хорошо. Во время родов что-то пошло не так, и сердце младенца перестало биться. Отслойка плаценты. Никто не знает, почему так произошло», — поделилась болью Ирина.

Известно, что перед родами пара отправилась в Мексику. Сейчас с супругой Никиты работает психолог.

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